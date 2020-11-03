В Китае рождаемость упала до критического уровня

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3 ноября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие дни в Китае состоится перепись населения. Результаты позволят сформировать новую демографическую политику, которая является основой экономики. После предыдущей переписи власти разрешили семьям заводить больше двух детей.



Процедура проведения переписи в Китае отличается от других государств. Большое количество китайских рабочих уезжает на заработки с места прописки в другие регионы страны. Многие меняют место жительство, опасаясь преследования. Люди также боятся, что чиновники узнают о настоящем количестве детей в семье, родившихся в период запрета. Перепись будут проводить 7 миллионов специалистов. Они перепишут личные данные, номер телефона, род деятельности, образование.



Согласно переписи 2010 года, в стране проживало 1,34 миллиарда человек. Аналитики предполагают, что за 10 лет население увеличилось примерно на 80 миллионов. Даже при таком росте численности населения можно заявить о сползании страны в демографическую яму. Через несколько лет статус самого многочисленного государства перейдёт Индии. Уровень жизни китайцев достиг показателей стран Европы. Не исключено, что в дальнейшем правительство будет поощрять рождаемость. Многое зависит от итогов переписи. Она определит многие направления не только экономической, но и социальной политики.



