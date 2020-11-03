Молдавия между Россией и Европой. Население разделилось на два лагеря

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3 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

По итогам президентского голосования в Молдавии действующий глава государства Игорь Додон набрал на 3,5% меньше своего главного соперника - Майи Санду. Поэтому состоится второй тур выборов. Если победу одержит Санду, то государство выйдет из-под российского влияния. Молдавию в таком случае ожидают серьёзные интеграционные изменения.



Председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил сообщил, что прошедшие выборы прошли без нарушений. Однако они показали, что страна поляризована. Население разделено на два лагеря. Многие политики считают, что Додону следует добровольно сойти с дистанции, так как его проигрыш очевиден. Даже если ему удастся активизировать электорат, проживающий в России, ситуацию это не изменит.



Неудачи молдавского государства в борьбе с коронавирусом отразились на экономике страны. Всё это подорвало доверие к Додону, который ведёт пророссийский вектор политики. Большая часть населения выступает за объединение с Румынией. Это объясняется стремлением людей повысить свой уровень жизни.



Санду во время предвыборной гонки говорила, что став главой государства она будет продолжать выстраивать диалог с Москвой, но основной вектор будет направлен в сторону Европейского Союза. В случае проигрыша Додона, Приднестровье ожидают не лучшие времена.



