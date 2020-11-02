ВС Азербайджана открыли огонь по армянскому селу, а на границе боевых действий устроили смотровую площадку

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook, что в результате обстрела вооруженными силами Азербайджана армянского села Давид-Бек, погиб мирный житель.
«Сегодня в 18:10 азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек, в результате чего один мирный житель погиб, еще двое ранены», - отметила Степанян.
Известно, что ВС Азербайджана обстреливали Давид-Бек еще 30 октября. Сегодня, 2 ноября, огонь был открыт повторно. Ранее уже сообщалось о погибших и пострадавших среди мирного населения Карабаха.
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