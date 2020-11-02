Бибилов поручил увольнять «врачей-дезертиров» из южноосетинских больниц
2 ноября 2020, 20:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил главе Минздрава республики увольнять «врачей-дезертиров». Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Бибилов отметил, что располагает информацией, что некоторые работники отказываются от оказания помощи в связи с боязнью самим заразиться.
«Военный человек, который бежит с поля боя, является дезертиром. Я считаю, что врач или медработник, который в данном случае бежит с поля боя в борьбе с Covid-19, тоже является дезертиром», – сказал южноосетинский лидер.
Бибилов поручил главе регионального Минздрава «принимать решение по освобождению таких врачей от должностей, которые они занимают».
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ поможет Южной Осетии бороться с пандемией.
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