МВФ призвал богатые страны тратить больше

2 ноября 2020, 20:07[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Международный валютный фонд выступил с призывом в адрес богатых стран. Им предлагается увеличить расходы на поддержку рабочих и предприятий, пострадавших от коронавируса.
Увеличить траты богатым странам предлагается даже при риске увеличения дефицита бюджета. Преждевременный отказ от финансовой поддержки в условиях кризиса и безработицы «нанесет дополнительный ущерб».
«Отказ от поддержки повысит вероятность широкомасштабных банкротств», — объясняют чиновники МВФ: «В свою очередь, это может поставить под угрозу восстановление экономики».
Эксперты объясняют, что отказ от поддержки предприятий нанесет более глубокие шрамы экономикам стран. Государствам предлагается отказаться от ужесточения фискальной политики. Расходы в условиях пандемии целесообразнее переориентировать на защиту наиболее уязвимых слоев населения.
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