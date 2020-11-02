МВФ призвал богатые страны тратить больше

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Международный валютный фонд выступил с призывом в адрес богатых стран. Им предлагается увеличить расходы на поддержку рабочих и предприятий, пострадавших от коронавируса.

Увеличить траты богатым странам предлагается даже при риске увеличения дефицита бюджета. Преждевременный отказ от финансовой поддержки в условиях кризиса и безработицы «нанесет дополнительный ущерб».

«Отказ от поддержки повысит вероятность широкомасштабных банкротств», — объясняют чиновники МВФ: «В свою очередь, это может поставить под угрозу восстановление экономики».

Эксперты объясняют, что отказ от поддержки предприятий нанесет более глубокие шрамы экономикам стран. Государствам предлагается отказаться от ужесточения фискальной политики. Расходы в условиях пандемии целесообразнее переориентировать на защиту наиболее уязвимых слоев населения.