Научный алгоритм предсказывает победу Байдену

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2 ноября 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

В 2016 году эксперт Алан Лихтман предсказал победу Трампа на президентских выборах в США. На этот раз специалист делает ставку на Байдена.



Алгоритм, согласно которому эксперт делает свои прогнозы, был разработан ещё в 1981 году профессором Владимиром Кейлис-Бороком и Аланом Лихтманом.

Учёные на основе теории распознавания образов смогли предсказать итоги голосования. Для этого авторы используют оценки экономических и политических факторов. В большинстве случаев прогнозы специалистов оказывались корректными.



Серьёзные прогностические возможности имеются и у сайта 538. На основе новостей, мнений, оценок экспертов этот информационный портал перед каждыми выборами выдавал вероятностный прогноз. Однако в 2016 году сайт сделал ошибку. Просчёты в прогнозах происходят из-за использования старых знаний, считают эксперты. Провести корректные социологические опросы очень сложно.

Современные опросы учитывали ошибки только последних выборов. Однако за этот период в отношении избирателей к кандидатам могли произойти фундаментальные изменения.



Вопрос победы того или иного кандидата на выборах всегда интересовал общество. При этом американцев не меньше интересовало поведение нового президента во внешней политике, в формировании биржевых индексов и торговых сделках страны.



