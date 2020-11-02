Си Цзиньпин становится новым китайским кормчим

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2 ноября 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

В период мировой пандемии Центральный Комитет КПК заявил, что в стране одержана победа над коронавирусом, и правительством намечен серьёзный план дальнейшего развития экономики.



Из-за усложнения международного положения полномочия главы китайского государства расширены. Пленум ЦК уверен, что Си Цзиньпин имеет огромный опыт, чтобы обеспечить стабильное развитие государства. Правительство «Поднебесной» несколько лет назад поставило задачу достигнуть улучшения уровня жизни населения в стране и сделать государство мировой державой. Из-за отсутствия противоречий в китайском истеблишменте, драматического сценария в политике Китая не предвидится.



Мозговые тресты Вашингтона и Лондона заметили в поведении китайского руководства стремление к давлению на западные демократии. В комитете Сената США по иностранным делам заявили, что Китай пытается навязать марксистско-ленинскую систему правления другим государствам. Политическая система КНР становится более закрытой от мира. Позиции Си Цзиньпина прочны, что позволяет государству реализовывать намеченные планы.



Процветания государство смогло добиться благодаря установлению жёсткого контроля над населением. Далее правительство КНР планирует ввести рейтинговую систему поощрения граждан. К примеру, если человек нарушил правило дорожного движения, с него снимается бал и аннулируется право передвижения на самолёте.



