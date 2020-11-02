В Австралии акула напала на подростка

2 ноября 2020, 12:59[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Власти закрыли городской пляж в Порт-Маккуори. Это произошло после нападения акулы на 13-летнего подростка. Он был госпитализирован.
Морской хищник совершил нападение на мальчика около шести утра. В результате нападения акулы парнишка получил травмы. Парамедики обработали подростку укусы на ноге, пальце и верхней части ноги и отвезли его в больницу базы Порт-Маккуори.
«Мальчик находится в стабильном состоянии», — сообщают медики: «Удивительно, но он был в довольно хорошем настроении, когда наша команда прибыла, и местные спасатели для серфинга проделали большую работу, присматривая за ним, когда он впервые вышел из воды. Этому молодому человеку будет что рассказать своим друзьям, когда он поправится настолько, чтобы вернуться в школу».
В Австралии нападения акул происходит довольно часто. В этом году таких атак было уже несколько.
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