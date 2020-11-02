Президент Филиппин посетит разрушенную штормом провинцию

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2 ноября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

тайфун Гони на скриншоте youtube-видео

Родриго Дутерте поедет в районы, которые пострадали от мощнейшего тайфуна Гони. Сильнейший в этом году шторм почти полностью разрушил жилые дома.

Регион к югу от столицы Филиппин сильно потрепан. А провинция Катануданес до сих пор остается отрезанной. Таковы последствия тайфуна Гони. Метеорологи признают его самым мощным на планете в этом году.

Гони стал восемнадцатым штормом, который обрушился на Филиппины в этом году. Это произошло в минувшее воскресенье. Катаклизм вызвал наводнения. Порывы ветра достигали скорости 310 км/час. Мощнейший ветер разрушил 80 процентов домов в нескольких городах провинции Катандуанес. Она оказалась отрезанной.

Президент Филиппин намерен посетить наиболее пострадавшие районы. Примет ли он участие в работе штаба по ликвидации последствий климатической катастрофы, не сообщается. Возможно политик просто посмотрит своими глазами на разрушения.