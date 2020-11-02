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За ночь в канадской провинции Онтарио сгорели две церкви

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CBC

За ночь в канадской провинции Онтарио сгорели две церкви
пожар, pixabay.com

В канадской провинции Онтарио за одну ночь сгорели две церкви, расположенные в семи километрах друг от друга. Местные власти заявили в понедельник, что неожиданные пожары "вызывают подозрения".

Представители аварийных служб уточнили, что получили сообщение о возгорании первой церкви вскоре после полуночи. По прибытии на место они обнаружили, что здание объединенной церкви муниципалитета Южный Карадок охвачено пламенем. Через несколько часов после первого пожара поступил вызов в связи с пожаром в Англиканской церкви святого Андрея.

Пожарным не удалось спасти здания. Сотрудники полиции не исключают, что церкви подожгли намеренно.

ЕТ

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