За ночь в канадской провинции Онтарио сгорели две церкви
2 ноября 2020, 09:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: CBC
В канадской провинции Онтарио за одну ночь сгорели две церкви, расположенные в семи километрах друг от друга. Местные власти заявили в понедельник, что неожиданные пожары "вызывают подозрения".
Представители аварийных служб уточнили, что получили сообщение о возгорании первой церкви вскоре после полуночи. По прибытии на место они обнаружили, что здание объединенной церкви муниципалитета Южный Карадок охвачено пламенем. Через несколько часов после первого пожара поступил вызов в связи с пожаром в Англиканской церкви святого Андрея.
Пожарным не удалось спасти здания. Сотрудники полиции не исключают, что церкви подожгли намеренно.
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