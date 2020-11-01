В море нашли пропавшую два года назад колумбийку

1 ноября 2020, 18:23[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Пропавшая без вести колумбийка была найдена в Карибском море. Ее выловили рыбаки.
Это спасение уже называют чудесным. 46-летняя Анжелика Гайтан пропала два года назад. На этих выходных местный рыбак нашел женщину в море, в паре километрах от Пуэрто-Колумбии.
«Бог не хотел, чтобы я умерла», — говорит теперь Анжелика Гайтан: «Слава Богу, я выжила».
Изначально рыбаки не заметили женщину. Они увидели ее в море и приняли за кусок плавника. Но потом Анжелика Гайтан подала сигнал о помощи.
Уже когда женщина пришла в себя, она рассказала свою историю. Два года назад она сбежала из дома, потому что ее сильно избивал муж. Женщина долгое время скиталась. Она пыталась обратиться в приют для бездомных, однако ее туда не взяли.
Анжелика Гайтан впала в депрессию. Она решила покончить с жизнью и бросилась в море. В какой-то момент женщина потеряла сознание. А потом ее спасли рыбаки.
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