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В Германии хотят убрать расы из закона

, 18:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Германии хотят убрать расы из закона
фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Правительство Германии считает неуместным термин «раса» в конституции страны. Министр юстиции хочет его заменить. Но пока не знает на какое слово его можно поменять.

В Германии хотят изменить формулировку третьей статьи конституции. Она декларирует равенство всех людей перед законом. В третьем пункте статьи запрещается дискриминация. И там говорится о «расе».

«Существует полное единодушие в том, что нет разных рас людей», — объяснила министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт: «Вот почему мы договорились в федеральном правительстве пересмотреть основной закон на этом этапе».

Термин «раса» был введен в 1949 году. Это понадобилось, чтобы «четко дистанцироваться от нацистской расовой идеологии».

Сейчас времена поменялись. В Германии неприлично разделение на расы. Конституция по-прежнему должна защищать от расизма. Но при этом официальный Берлин не хочет, чтобы в законе упоминалось слово раса.

Пока еще точно неизвестно, как поменяют текст конституции Германии. По одной из версий, формулировка может быть следующей: «Никто не должен быть расово обездоленным или предпочтительным».

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