Британскому премьеру предложили перевести кабмин в режим военного времени

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1 ноября 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley/ Parsons Media

Один из политиков Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что правительство должно перейти на военную структуру. Обычная система управления показала неэффективность в условиях пандемии.

Британскому премьеру предложено изменить структуру кабинета министров. Существование в условиях пандемии требует более гибкое принятие решений. Настроенный на работу в мирное время, кабмин не способен эффективно реагировать на изменения оперативной обстановки.

«Борис Джонсон должен поставить правительство на военную основу в борьбе с коронавирусом, потому что оно перегружено», — заявил Тобиас Эллвуд: «Структура нашего кабинета не изменилась. Это все та же испытанная система мирного времени, но она очень не склонна к риску. Мы должны были перейти на военные рельсы с более гибким принятием решений и разделением политики в зависимости от оперативной обстановки».

Политик предложил правительству вообразить, что оно живет во время Второй мировой войны. Тогда в стране был постоянный кризис, новые сообщения появлялись регулярно, обстановка постоянно менялась.