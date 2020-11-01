В Индии поймали мошенников, продавших врачу «лампу Аладдина»

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1 ноября 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Двое мужчин были арестованы в Индии. Их подозревают в мошенничестве с «лампой Аладдина». Какой-то доктор купил у них неведомую ерунду за 7 миллионов рупий.



Арестованные всучили доверчивому доктору предмет, похожий на лампу из мультфильма про Аладдина. Мошенники убедили покупателя, что она обладает магической силой. При этом они вызвали фальшивого «джина».

«Мошенники уговорились на гораздо большую сумму, но врач заплатил около 7 миллионов рупий», — заявили в полиции: «Мужчины были арестованы в четверг и были заключены под стражу до предъявления обвинений».

Пострадавший сообщил полиции, что один из мошенников представился оккультистом. Он сумел «заставить» появиться «из лампы» сверхъестественную фигуру. Доктор спросил может ли он прикоснуться к «джину». Но хозяин лампы пояснил, что это может причинить ему вред.

В конце концов, мошенники сумели убедить врача приобрести «лампу Аладдина». Покупателю было обещано, что волшебный предмет принесет здоровье, богатство и удачу. Тот заплатил 7 миллионов рупий. Лишь расплатившись, мужчина понял, что его обманули, а «джин» был переодетым человеком.

В мошенничестве приняла участие супруга одного из задержанных. Но женщине удалось сбежать. Сейчас она в розыске.