Британия отказывается от хлорированной курицы из США
1 ноября 2020, 16:34[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Власти Великобритании отказались от импорта хлорированной курицы из Соединенных Штатов Америки. Об этом запрете объявило правительство.
Соединенные Штаты пытаются надавить на Великобританию. Вашингтон хочет, чтобы Лондон снизил требования к продовольственным стандартам. Англичане не хотят видеть американскую курицу и говядину на прилавках.
«Хлорированная курица и гормонально-инъектированная говядина уже запрещены в Великобритании, и мы не будем вести переговоры об отмене этого запрета в торговой сделке», — заявляют британские власти.
В Лондоне создана комиссия по торговле и сельскому хозяйству. В связи с появлением нового ведомства британские власти намерены внести поправки в закон о сельском хозяйстве. Эта комиссия будет консультировать британские власти по торговым сделкам.
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