Британия отказывается от хлорированной курицы из США

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1 ноября 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

цыпленок на фото pixabay.com

Власти Великобритании отказались от импорта хлорированной курицы из Соединенных Штатов Америки. Об этом запрете объявило правительство.

Соединенные Штаты пытаются надавить на Великобританию. Вашингтон хочет, чтобы Лондон снизил требования к продовольственным стандартам. Англичане не хотят видеть американскую курицу и говядину на прилавках.

«Хлорированная курица и гормонально-инъектированная говядина уже запрещены в Великобритании, и мы не будем вести переговоры об отмене этого запрета в торговой сделке», — заявляют британские власти.

В Лондоне создана комиссия по торговле и сельскому хозяйству. В связи с появлением нового ведомства британские власти намерены внести поправки в закон о сельском хозяйстве. Эта комиссия будет консультировать британские власти по торговым сделкам.