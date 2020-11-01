Силовики начали стрелять в воздух и задерживать протестующих на проспекте Независимости в Минске

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1 ноября 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: протестующие в Белоруссии, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

В воскресенье, 1 ноября, на проспекте Независимости в районе ОАО «Агат-электромеханический завод» в Минске начались жесткие задержания участников протестной акции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»).

«Более десяти человек задержаны за участие в несанкционированной акции протеста», - подтвердила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

По ее словам, милиции неизвестно о предупредительных выстрелах в воздух, которые якобы сделали правоохранители, когда протестующие сблизились с кордоном ОМОНа на проспекте Независимости. Однако позже в пресс-службе ГУВД подтвердили факт совершения предупредительных выстрелов.

Отмечается, что силовики заблокировали движение в сторону района «Восток», куда направлялись участники акции, поэтому часть людей направилась по Волгоградской улице в сторону Логойского тракта. Колонна из 2 тысяч человек идет по тротуарам в сторону Национальной библиотеки.