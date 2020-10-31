Великобритания вновь вводит карантин из-за коронавируса

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31 октября 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Джонсон, фото: twitter.com/BorisJohnson

Британское правительство вводит карантин в Великобритании с 5 ноября до 2 декабря. Власти Соединенного королевства ужесточают ограничения из-за серьезного роста количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в субботу, 21 октября, заявил, что коронавирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывали научные советники. Он подчеркнул, что растет как заражаемость, так и смертность. Джонсон тревожится: если не принять меры, вирус может распространяться еще быстрее. Джонсон на пресс-конференции сообщил, что ограничения вводятся с 5 ноября по 2 декабря.

Британский премьер рассказал, что принимаемые меры такие, как вводились весной, но образовательным учреждениям разрешено работать. Закрываются в Англии пабы, бары, рестораны, организации сферы развлечений, все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами. Супермаркетам не придется разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами. Рестораны будут готовить еду на вынос.

Запрещаются любые поездки за границу, кроме командировок. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется, кроме поездок по работе.

Великобритания находится на девятом месте в мире и на третьем среди стран Европы (после Франции и Испании) по числу зараженных ковидом. Число случаев заражения - более одного миллиона. По статистическим данным, на середину 2019 года в Великобритании проживали более 56 миллионов человек.