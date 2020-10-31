Самыми надежными в мире легковыми автомобилями оказались не «японцы»

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31 октября 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Немецкие автомобили надежнее японских. А корейские лучше французских. Самое интересное состоит в том, что по живучести и устойчивости к поломкам машины премиум класса оказались на одном уровне с сегментом среднего. Исследования на эту тему провели компании Fit Service и Gruzdev Analyze, пишет «Российская газета».

Выяснилось, что немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class (в российском народе известный, как «Гелик») - самый устойчивый к поломкам автомобиль. Второе место по надежности занял японский седан Toyota Camry. В тройку лидеров попал, кто бы мог подумать – чешский кроссовер Skoda Yeti. Следующие два места в топ-пять достались также «чехам»: Skoda - Skoda Superb и Skoda Rapid.

Определен и топ-10 по устойчивости к поломкам марок. Самой надежной стала Skoda, второе место досталось Mercedes-Benz, третье - Volkswagen. Следующими по порядку стали: MINI, Subaru, Toyota, Jeep, Kia, Opel и Porsche.