ЛНР: Украинские силовики подорвались при установке мин в Донбассе

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31 октября 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

АН

Двое украинских силовиков из 1-го батальона 30-ой бригады подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4 при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка.

При подрыве на собственных минах они получили минно-взрывные травмы и скончались.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что украинские силовики должны были установить 15 противопехотных мин вблизи своих позиций у линии соприкосновения.

В Народной милиции ЛНР ранее сообщили, что командование вооруженных сил Украины борется с дезертирством в Донбассе, отдавая приказы на минирование территорий между позициями украинских силовиков и ополченцев у линии соприкосновения.