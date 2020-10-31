ЛНР: Украинские силовики подорвались при установке мин в Донбассе
31 октября 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]
Двое украинских силовиков из 1-го батальона 30-ой бригады подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4 при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка.
При подрыве на собственных минах они получили минно-взрывные травмы и скончались.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что украинские силовики должны были установить 15 противопехотных мин вблизи своих позиций у линии соприкосновения.
В Народной милиции ЛНР ранее сообщили, что командование вооруженных сил Украины борется с дезертирством в Донбассе, отдавая приказы на минирование территорий между позициями украинских силовиков и ополченцев у линии соприкосновения.
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