В отношении главы КСУ возбуждено дело о госизмене

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30 октября 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Александр Тупицкий, фото: Конституційний Суд України

В отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбуждено два уголовных дела: по статьям о "госизмене" и "незаконном отчуждении земель крымского полуострова".

Поясняется, что Александр Тупицкий приобрел участок в Кореизе для расширения своих уже имеющихся владений. Но в его декларациях за 2018 и 2019 год нет речи о том, что он стал собственником ещё одной земли.

Тупицкий был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), однако не явился на него.

Глава КСУ подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но он не понимает, как его задекларировать на Украине. По его словам, участок "приватизировался еще до аннексии Крыма. А когда произошла аннексия, были украинские кадастры, российские кадастры наложились и произошло смешивание границ". Сделка состоялась в 2018 году, ею занимались юристы, которые "ничего лучше не придумали, кроме как урегулировать вопрос разграничения путем сделки купли-продажи", - сообщил Тупицкий на брифинге.

Приехать в свой дом в Крыму Тупицкий не может, в России против него возбуждено уголовное дело, а его дом и участок попали под экономические санкции.