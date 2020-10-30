За сутки коронавирусом заразились больше 545 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки на планете превысило отметку в 545 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.
За всю историю пандемии теперь умерли 1 187 584, вылечились 33 035 873 человек. Заразившихся уже насчитывается 45 429 293 человек. Этот уровень был достигнут после данных, полученных накануне. Вчера врачи выявили 545 936 случаев заражения коронавирусом.
Лидером суточной статистики стали Соединенные Штаты. Там количество заражений больше 90 тысяч. На втором месте Индия, на третьем Франция.
Вторая волна пандемии обострила эпидемиологическую ситуацию во всем мире. Самая критическая картина складывается в Европе. Суточный расклад процитирован в таблице.
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
1
|
США
|
+91,530
|
2
|
Индия
|
+49,281
|
3
|
Франция
|
+47,637
|
4
|
Италия
|
+26,831
|
5
|
Бразилия
|
+26,647
|
6
|
Испания
|
+23,580
|
7
|
Великобритания
|
+23,065
|
8
|
Бельгия
|
+21,048
|
9
|
Польша
|
+20,156
|
10
|
Германия
|
+18,732
|
11
|
Россия
|
+18,283