США выступили в защиту китайских беглецов, ставших диссидентами

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30 октября 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Американский суд отправил за решётку нелегальных агентов Китая. Осуждённые китайцы были сотрудниками спецслужб КНР, которые проводили операции за рубежом по выявлению чиновников-коррупционеров, сбежавших из «Поднебесной» с украденными государственными деньгами. Генеральная прокуратура США посчитала, что Пекин отлавливает диссидентов и борцов с коммунистическим режимом.



Директор ФБР Кристофер Рэй на пресс-конференции сообщил, что Китай ведёт против США зловредную политику. В Пекине в ответ на это указали, что китайские агенты проводили операцию «Охота на лис» исключительно в отношении бежавших из страны преступников. Но в США парировали, что действия КНР идут в обход международного права по взаимодействию с правоохранительными органами. Помимо этого по американскому закону каждый иностранец, работающий в США от имени своей страны, должен зарегистрироваться и сообщить о своей деятельности в Генеральную прокуратуру.



Как сообщила CNN, правительство КНР начало проводить операцию «Охота на лис» шесть лет назад. Китай передал американским властям список своих чиновников, находящихся в международном розыске. Однако США не отреагировали на просьбу Пекина, руководствуясь международным правом. За последние годы Китай смог вернуть более 6 тысяч человек, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Это позволило возвратить в бюджет страны больше 2,4 миллиарда долларов.



