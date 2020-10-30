Молдавия готовится к госперевороту. Всех мужчин призывают охранять избирательные участки

Аргументы Недели → В мире 13+

30 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

На первое ноября в Молдавии назначены президентские выборы. Глава государства Игорь Додон сообщил, что в стране могут начаться волнения после объявления итогов голосования.



Он также предупредил кандидата в президенты Майю Санду о том, что протесты организовывают молодые люди, не разбирающиеся в политике. Даже если они выйдут на улицы с добрыми намерениями, обязательно найдутся силы, которые будут дестабилизировать обстановку, считает молдавский лидер.



Эксперты не исключают, что события в Молдавии будут развиваться по белорусскому сценарию. Додон видит в проевропейских партиях угрозу, так как именно они выступают за смену политического курса страны. В то же время главу государства обвиняют в подготовке фальсификации выборов.



Несмотря на наличие других кандидатов на пост президента, Игорь Додон обратился только к Майе Санду. Она имеет чёткую программу дальнейшего развития государства и преследует цели евроинтеграции Молдавии. При этом разрывать отношения с Россией она не планирует. Но когда она была премьер-министром республики, именно по её распоряжению русский язык во всех школах страны был отменён.



Санду заявила, что гарантирует народу проведение внешней политики на благо своей страны. Для этого она намерена получить финансовую поддержку от зарубежных государств. Чтобы исключить провокаций в день выборов, правительство республики призывает мужчин встать на охрану избирательных участков.



