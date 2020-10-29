Видео, как Леди Гага в лонгсливе и ботфортах вышла голосовать за президента США, становится хитом в сети

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29 октября 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Леди Гага, фото: facebook.com/ladygagа

Видео, как американская певица и актриса Леди Гага в одном лонгсливе и ботфортах вышла проголосовать за президента США, становится хитом в сети. Поклонники звезды прокомментировали видео, опубликованное в Instagram американской звезды.

Леди Гага голосовала досрочно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 26 Окт 2020 в 9:17 PDT

Певица вышла из автомобиля в черной маске и черных очках, в сером лонгсливе и розовых блестящих ботфортах и прошлась по улице без штанов, чтобы опустить бюллетень в ящик для голосования. «Вот так голосует настоящая королева!», «Гагу в президенты!», «Голосование на стиле!»,

«Эта обувь была создана для голосования», — оценили певицу поклонники.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Кандидаты в президенты Дональд Трамп и Джо Байден уже проголосовали.