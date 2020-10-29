В Германии covid-радикалы совершили подрыв

Пандемия уже спровоцировала появление covid-радикализма. В центре Берлина произошел подрыв взрывного устройства. Исполнители выступили против мер правительства.
Протест против covid-мер правительства содержался в письме. Его исполнители оставили на месте взрыва. Они потребовали отмены всех ограничительных мер. В случае отказа угрожают продолжить акции устрашения.
«Взрывное устройство, подготовленное зажигательным ускорителем, содержало аккумулятор компьютера и несколько баллонов с аэрозолями», — сообщает берлинская полиция: «Преступление связывают с covid-активистами, которых подозревают в поджоге института Роберта Коха. Эта информация проверяется следствием».
Взрыв произошел около половины десятого утра. Свидетели видели пламя. Правоохранительные органы заявляют, что пострадавших не было.
Как и в других государствах, Германию поглотила вторая волна коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.