В Германии covid-радикалы совершили подрыв

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29 октября 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото: pixabay.com

Пандемия уже спровоцировала появление covid-радикализма. В центре Берлина произошел подрыв взрывного устройства. Исполнители выступили против мер правительства.

Протест против covid-мер правительства содержался в письме. Его исполнители оставили на месте взрыва. Они потребовали отмены всех ограничительных мер. В случае отказа угрожают продолжить акции устрашения.

«Взрывное устройство, подготовленное зажигательным ускорителем, содержало аккумулятор компьютера и несколько баллонов с аэрозолями», — сообщает берлинская полиция: «Преступление связывают с covid-активистами, которых подозревают в поджоге института Роберта Коха. Эта информация проверяется следствием».

Взрыв произошел около половины десятого утра. Свидетели видели пламя. Правоохранительные органы заявляют, что пострадавших не было.

Как и в других государствах, Германию поглотила вторая волна коронавируса.