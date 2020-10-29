Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Германии covid-радикалы совершили подрыв

, 17:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

В Германии covid-радикалы совершили подрыв
фото: pixabay.com

Пандемия уже спровоцировала появление covid-радикализма. В центре Берлина произошел подрыв взрывного устройства. Исполнители выступили против мер правительства.

Протест против covid-мер правительства содержался в письме. Его исполнители оставили на месте взрыва. Они потребовали отмены всех ограничительных мер. В случае отказа угрожают продолжить акции устрашения.

«Взрывное устройство, подготовленное зажигательным ускорителем, содержало аккумулятор компьютера и несколько баллонов с аэрозолями», — сообщает берлинская полиция: «Преступление связывают с covid-активистами, которых подозревают в поджоге института Роберта Коха. Эта информация проверяется следствием».

Взрыв произошел около половины десятого утра. Свидетели видели пламя. Правоохранительные органы заявляют, что пострадавших не было.

Как и в других государствах, Германию поглотила вторая волна коронавируса.

В мире

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Александр Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового главу МВД и своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям и Минску.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью