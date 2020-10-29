Житель Техаса на Хэллоуин завалил свой участок лже-трупами

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29 октября 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Стивен Новак из Далласа решил отметить Хэллоуин по-особому. Используя свой талант художника, вместо привычных тыкв и пауков мужчина украсил участок зловещим образом.



На газоне перед домом он разложил макеты окровавленных трупов людей. Всего было использовано четыре макета. У одного трупа была размозжена голова, у другого в спину воткнута бензопила, а третий был с проткнутой ножом головой. Четвёртая кукла была положена в мешок из полиэтилена тёмного цвета. В такие мешки кладут трупы людей в моргах. Для придания реалистичности художник потратил 75 литров краски красного цвета, которая имитировала человеческую кровь.



Новак рассказал, что из-за такой подготовки к празднику к нему уже несколько раз приезжали полицейские. Они продолжают патрулировать улицу художника и по сей день. Общение с правоохранителями проходит в культурной форме. Полицейские объясняют, что им нравится инсталляция, но они вынуждены каждый раз реагировать на новые сообщения соседей. Художник ежедневно ухаживает за реквизитом, так как дожди смывают «кровь», из-за этого требуется применять свежую краску. Он старается это делать ранним утром, чтобы бегуны и владельцы собак смогли увидеть реалистичную картину.



