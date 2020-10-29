Шантажист Daimler приговорен к 6,5 годам

Пытавшийся получить с автоконцерна Daimler миллионные суммы вымогатель признан виновным. Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы.
Районный суд Штутгарта приговорил 31-летнего преступника к тюрьме за попытку шантажа автомобильного гиганта Daimler. Мужчина угрожал отравить ртутью автомобили, которые выпускает концерн.
«Мужчина, среди прочего, пригрозил распространить ртуть в автомобилях марки Mercedes, если Daimler не согласится с его требованиями», — сообщает der Spiegel: «В начале апреля обвиняемый был задержан в Берлине после взрыва устройства под автомобилем в марте. Следователи сумели найти его, благодаря следам ДНК на месте взрыва».
Ранее преступник был судим за преступления, связанные с наркотиками. В этот раз при обыске у него были найдены следы взрывчатых веществ, а также черновики писем с угрозами.
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