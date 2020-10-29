Против партии Зеленского объединились даже враги

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29 октября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Одновременно с региональными выборами на Украине проходили довыборы депутатов в парламент от Черниговской области. За место в Верховной Раде боролись более двадцати претендентов от различных партий. Среди них был и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В предыдущем парламенте его партия имела 22 места. Но в прошлом году ему не удалось пройти во власть из-за нехватки голосов. Отсутствие Ляшко в Верховной Раде изменило атмосферу её работы.



Политик посчитал, что в Черниговской области ему гарантирована победа. Его кандидатуру поддержала даже лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую он ранее называл «московской кукушкой». Но по итогам голосования победу одержал представитель партии «Слуга народа» Анатолий Гунько. После этого от штабов партий Тимошенко и Порошенко поступили заявления, что выборы были сфальсифицированы.



Сам Ляшко пояснил: "... избирателей подкупали на участках прямо в день голосования. Это незаконно. Нужно бороться за справедливость". Политологи считают проигрыш Ляшко закономерным процессом. Население больше доверяет президентской партии и его курсу. А правительство и парламент уже давно потеряли доверие людей, так как от их работы нет никаких положительных изменений в стране, независимо от состава. Более того реформы, разработанные парламентом, только ухудшают жизнь рядовых украинцев.



