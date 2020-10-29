Турецкая лира достигла исторического минимума

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29 октября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Турция является одним из основных экономических партнеров России. По ее территории проходят «Голубой» и «Южный» потоки, поставляющие российский газ, «Росатом» планирует строительство в этой стране АЭС. Турция уже в этом году может стать крупнейшим потребителем российского зерна. Состояние дел в турецкой экономике может влиять на Россию. На этой неделе турецкая лира побила исторический минимум, опустившись до значения 8,1 лир за 1 доллар.

С начала года лира обвалилась к доллару на 39%. Новый обвал вызван как геополитикой - обострением отношений с Францией из-за европейских мусульман и с США из-за покупки российских комплексов ПВО, так и промахами финансовых властей страны в последние годы.

Пандемия COVID-19 стала для Турции довольно серьезным испытанием. В этом году выручка от туризма, важнейшей отрасли экономики страны, составит $15 млрд, тогда как в прошлом она достигла 35 млрд. Решение России, Украины и еще некоторых стран открыть границы с Турцией позволило избежать и более масштабных последствий. По числу заражений коронавирусом и смертей от него Турция в мировой топ не входит. Проблему с турецкими финансами коронавирусный кризис скорее усугубил, чем вызвал.

В последние годы власть страны во главе с президентом Эрдоганом фактически взяла под контроль ЦБ, напрямую управляя действиями регулятора. Был взят курс на обеспечение экономического роста любой ценой, в результате чего ЦБ долгое время держал ставку в положительной зоне - ниже уровня инфляции. Когда инфляция переваливает за 10-процентную отметку, такая политика может стать опасной. При валютном кризисе 2018 года лира впервые стремительно обвалилась. Ставку задрали выше 20%, но затем начали довольно быстро снижать.

Норма сбережений в Турции к концу 2010-х годов опустилась до 13%. Государство фактически полностью положилось на кредитную накачку как изнутри, так и извне. В мае этого года объем выданных в экономике кредитов вырос в годовом исчислении сразу на 50%.

Анкара пытается одновременно поддержать курс валюты и не задушить кредитный рынок. Турции приходится сжигать валютные резервы. По оценке инвестбанка Goldman Sachs, государство потратило из резервов порядка $130 млрд только за последние полтора года. При этом они продолжают снижаться: если летом их объем достигал $90 млрд, то сейчас опустился ниже $80 млрд.

Экономический кризис привел к тому, что безработица в Турции приблизилась к 14%, а среди молодежи составила 25%. Для того чтобы смягчить последствия рецессии, государству приходится много занимать. Первоначально планировалось ограничиться дефицитом бюджета в 2,9% ВВП, но результат за первые девять месяцев получился ошеломляющим: разница между расходами и доходами оценивается в $20 млрд. Сейчас уже речь идет о том, как не выйти за пределы 5% ВВП.

Получается, что Турцию одновременно накрыли - низкий уровень сбережений, высокая инфляция, бюджетный и торговый дефицит. Государству приходится продолжать девальвацию, поскольку средств на борьбу с ней, по сути, нет.

Бывший управляющий МВФ Десмонд Лахман предполагает, в случае кризиса ликвидности в мире Турция станет одной из первых стран, которые объявят дефолт. В настоящее время долларовая подушка турецкого ЦБ во многом зависит от своп-линий с иностранными кредитными организациями. Но финансовой системе страны доверяют все меньше зарубежных инвесторов и кредиторов.