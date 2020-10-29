США выделят до $400 тысяч на «укрепление связей» со Словакией
29 октября 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]
Госдепартамент Соединенных Штатов Америки планирует выделить до $400 тысяч на "укрепление социальных и культурных связей" со Словакией. Соответствующий документ попал в распоряжение журналистов.
Уточняется, что работа в рамках данной инициативы будет идти по целому ряду приоритетных направлений, в частности, речь идет об укреплении позиций независимых СМИ, поддержке "трансатлантической ориентации Словакии" при помощи борьбы с "гибридными угрозами", а также оказании помощи в "развитии критического мышления".
Кроме того, как сообщает RT, Вашингтон заинтересован в содействии "экономическому процветанию и энергетической безопасности" Словакии посредством партнерства с Соединенными Штатами.
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