Глава украинского бюро Интерпола Куликов считает, что Турция имеет право на Крым, а Украина - нет
28 октября 2020, 20:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: mk.ru
Глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил, что Турция имеет законное право оспаривать принадлежность Крыма. Куликов назвал основанием Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который был заключен в XVIII веке по итогам первой русско-турецкой войны.
По версии главы украинского бюро Интерпола в договоре было прописано, что Крым в случае отказа России перейдет Турции. Куликов в эфире телеканала "Наш" заключил, что у Украины вообще нет никаких прав на Крымский полуостров, так как в историческом документе прописано возможное право Анкары на Крым.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что не считает Крым российским, но и не считает его украинским. По убеждению Эрдогана, Российская Империя в 1793 году несправедливо отняла полуостров у Османской империи, и сейчас "эта территория должна быть возвращена империи прогресса современной Турции".
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