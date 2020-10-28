Президенты Азербайджана Алиев и Турции Эрдоган выдвинули властям Армении требования по Карабаху

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28 октября 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Armenian Defense Ministry, globallookpress.com

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду, 28 октября, заявил, что Азербайджан остановит продвижение в Карабахе, когда получит под контроль Лачинский и Кельбаджарский районы и части Агдамского района в регионе.

В интервью «Интерфаксу» Алиев назвал такие требования: «Если сейчас Армения выразит приверженность базовым принципам, мы будем уже сразу говорить о передаче под азербайджанский контроль Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского районов, которые находятся под оккупацией».

По мнению Алиева, таким образом Баку облегчит задачи посредникам, потому что один из важных пунктов будет уже реализован, и не надо будет ждать какого-то второго этапа, он сразу должен наступить».

Президент Азербайджана определил, что если удастся достигнуть политического урегулирования, то Еревану предстоит вывести войска из названных им территорий, и потом Баку сможет «перейти к политическому урегулированию, которое будет охватывать многие аспекты».

Агентство «Анадолу» показало выступление президента Турции Тайипа Эрдогана, который рассказал о беседе с Владимиром Путиным. В разговоре с российским лидером он предложил Путину провести переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, а сам он мог бы обсудить вопрос с Алиевым.

Эрдоган предложил вариант - диалог возможен на уровне глав МИД. По его словам, в начале необходимо четко определиться – мирное решение или нет.