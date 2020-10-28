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Алиев заявил о тысячах убитых армян в Нагорном Карабахе

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Алиев заявил о тысячах убитых армян в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

За последние месяцы активного противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе были убиты около пяти тысяч армянских солдат, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Раненых - в 2-3 раза больше, как обычно бывает на войне, отметил азербайджанский лидер. По его подсчетам, с начала конфликта Армения потеряла 256 танков, 50 БМП, сотни артиллерийских орудий, шесть установок С-300, более 400 грузовиков. При этом потери Азербайджана минимальны.

Алиев также сегодня заявил в соцсети, что ВС Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах в зоне боевых действий в Карабахе

НС

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