Алиев заявил о тысячах убитых армян в Нагорном Карабахе
28 октября 2020, 16:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
За последние месяцы активного противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе были убиты около пяти тысяч армянских солдат, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Раненых - в 2-3 раза больше, как обычно бывает на войне, отметил азербайджанский лидер. По его подсчетам, с начала конфликта Армения потеряла 256 танков, 50 БМП, сотни артиллерийских орудий, шесть установок С-300, более 400 грузовиков. При этом потери Азербайджана минимальны.
Алиев также сегодня заявил в соцсети, что ВС Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах в зоне боевых действий в Карабахе
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