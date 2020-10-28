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В Германии министра семьи Франциску Гиффи уличили в плагиате докторской дисертации

, 16:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Германии министра семьи Франциску Гиффи уличили в плагиате докторской дисертации
фото: pixabay.com

В Германии продолжается скандал вокруг научной работы министра семьи Франциски Гиффи. Ее уличили в плагиате. И теперь берлинская фракция партии ХДС пытается уладить проблемы.

Берлинская фракция христианских демократов поручила профессору общественного права университета Бонна составить экспертное заключение по внутреннему обзору Свободного берлинского университета. Документ уличает докторскую работу министра семьи Франциску Гиффи в плагиате.

«Настоящее дело имеет поразительное суммирование значительных правонарушений», - сообщает der Spiegel: «жалобу на научную работу была основана на предложениях недействительного органа и опиралось на доклад, принципиально искажающий юридически соответствующие стандарты».

Пока скандал находится в самом развитии. На нынешнем этапе политики разбирают сам внутренний обзор Свободного берлинского университета. До разбора самой работы, уличенной в плагиате, дело пока не дошло.

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