Польша и Венгрия создадут свой институт права

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28 октября 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

В Евросоюзе усиливается раскол. Варшава и Будапешт намерены создать альтернативный «институт верховенства права». Таким стал ответ странам-партнерам по ЕС, которые критикуют Польшу и Венгрию за «упадок демократических норм».



Поляки и венгры намерены дать отпор другим странам ЕС. Они заявили о создании своего «института верховенства права». Он будет давать отпор критике «упадка демократических норм» в Польше и Венгрии. А кроме того, институт будет указывать на недостатки самих критиков.

«Мы должны показать Европе, что может существовать альтернативная интерпретация», — объясняется министр юстиции Венгрии Юдит Варга и добавляет: «Мы надеются привлечь к этой инициативе другие страны».

История с польско-венгерским «институтом верховенства права» появилась на фоне призывов, которые звучат во многих странах ЕС. Там предлагают ужесточить наказания для стран, которые пренебрегают стандартами этого самого «верховенства права» политического блока.

Венгрию и Польшу в Евросоюзе обвиняют в посягательствах на независимость судебной системы, подрыве демократических норм и в посягательстве на свободы средств массовой информации.

Это выглядит как усиливающийся раскол в Евросоюзе. Взаимные обвинения, конечно, не могут довести до выхода Венгрии и Польши из состава ЕС. Но если в Евросоюзе и правда решат ужесточить наказания для попирателей принципа «верховенства права», это чревато ответными мерами. А тут уже не далеко от реального раскола политического блока.