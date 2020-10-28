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Ким Кардашьян высмеяли за твит о семейном карантине на частном острове

, 15:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Ким Кардашьян высмеяли за твит о семейном карантине на частном острове
скандальный твит Ким Кардашьян

Нечаянный твит Ким Кардашьян спровоцировал волну насмешек. Мировая звезда рассказала о дне рождения на частном острове в кругу семьи. Она упомянула коронавирусный контекст. Запись тут же превратилась в мем.

Ким Кардашьян отправила своих близких на частный остров. Там семья отмечала день рождения звезды. Она и похвасталась этим в социальных сетях.

«После 2 недель многочисленных медицинских осмотров и просьб отправить всех на карантин я удивила свой ближайший круг поездкой на частный остров, где мы смогли притвориться, что все нормально, хотя бы на короткое время», — написала Ким Кардашьян в Twitter: «Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели кино на пляже. Я понимаю, что для большинства людей это то, что сейчас находится вне досягаемости, поэтому в такие моменты я смиренно напоминаю себе о привилегиях, которые дает мне жизнь».

Эта запись тут же стала поводом для иронии. Пользователи социальных сетей начали публиковать различные фотографии из неожиданных мест и цитировать запись Ким Кардашьян.

«После 2 недель многочисленных медицинских осмотров и просьб отправить всех на карантин я удивила свой ближайший круг поездкой на частный остров, где мы смогли притвориться, что все нормально, хотя бы на короткое время», — писали люди.

Под этой записью прикреплялись снимки с кадрами из фильмов «Паразит», «Мидсоммар», сериала «Игра престолов» и прочей кинопродукции.

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