Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру члена Верховного суда, предложенную Дональдом Трампом

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28 октября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру члена Верховного суда Эми Кони Барретт, которую предложил Дональд Трамп. В том случае, если будет оспариваться законность предстоящих 3 ноября президентских выборов, в высшей судебной инстанции страны демократы оказываются в меньшинстве.

За утверждение Барретт проголосовали 52 сенатора. Демократы делали ставку на раскол республиканского большинства, но его не произошло. Против Барретт выступила лишь сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз. Она считает, что утверждение кандидатуры судьи в данный момент – это нарушение договоренности с демократами, согласно которой кандидата на вакантное место в Верховном суде должен предложить победитель ноябрьских президентских выборов.

Известно, что кандидатуру Барретт предложил сам Дональд Трамп, который при этом, согласно опросам, отстает от Джо Байдена в предвыборной гонке. Кандидат в президенты от демократов, в свою очередь, осудил утверждение Барретт и использовал его для того, чтобы лишний раз призвать своих сторонников прийти на избирательные участки.

«Спешное и беспрецедентное утверждение Эми Кони Барретт судьей Верховного суда в разгар продолжающихся выборов должно стать решительным напоминанием каждому американцу о том, что ваш голос имеет значение», – заявил Байден.

По сути, в США намечается война ветвей власти. Судьи намерены пересмотреть реформу медицинского страхования (Obamacare). Лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что «Конгрессу придется восстановить ущерб, который нанесет республиканский суд» и отстоять Obamacare. Джо Байден сообщил, что в случае его избрания президентом будет созвана комиссия авторитетных специалистов по праву, которая рассмотрит целесообразность реформы Верховного суда. Если будет признано, что девяти судей, из которых большинство консерваторы, недостаточно для вынесения справедливого вердикта, состав высшей судебной инстанции будет расширен. Вероятно, там окажется 12 судей.

Известно, что состав Верховного суда не расширялся с XIX века. Была попытка его реформирования в 30-е годы прошлого века, но она провалилась. Намерение демократов выглядит революционным, но задуманное они полны решимости исполнить.