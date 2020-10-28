СК: В нападении на посольство РФ в Киеве подозреваются двое российских граждан

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28 октября 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Следком РФ

Следственный комитет предъявил заочное обвинение двум российским гражданам за нападение на посольство РФ в Киеве, которое состоялось в марте 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 28 октября.

«… к уголовной ответственности привлечены двое граждан России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной)», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года Агафонов, Белачеу и иные лица приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой ее участники устроили погром у здания российского посольства, забросав его камнями и другими предметами, разбили окна, повредили систему видеонаблюдения, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы российского учреждения. Также Агафонов является обвиняемым в совершении нападения в феврале 2018 года на Российский центр науки и культуры в Киеве. Мужчина объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу о нападении на посольство РФ проходят 7 граждан Украины: Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко и другие. Они объявлены в розыск.