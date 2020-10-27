В Нидерландах усилят охрану военных музеев после налетов

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27 октября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Гитлер на скриншоте фильма немецкого телеканала

Серия налетов на музеи военной истории в Нидерландах спровоцировала усиление охраны. Похитители охотятся на нацистские артефакты.

Форма карателей, огнестрельное оружие, парашюты и прочие предметы, связанные с военной историей Германии, были похищены во время серии нападений на музеи в Нидерландах. Нападениям воров подверглись музеи в Оссендрехте, Северном Брабанте и Бике, Лимбурге.

Все это вызвало беспокойство у музейщиков. Теперь они предпринимают дополнительные меры безопасности. Укрепляются двери. Особо ценные экспонаты даже снимают с витрин.

«Вчера я забрал вещи из Гитлерюгенда, и форму СС тоже снимают», — признается владелец одного из музеев военной истории Франс ван Венрой.

Музейщики уверены, что похищения происходят по чьему-то заказу. Следователи отмечают высокую квалификацию похитителей. Полиция еще не заявляла о каких-либо арестах. Сумели ли сыщики выйти на след злоумышленников пока ничего не известно.