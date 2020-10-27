Китайская экономика отказывается от плановой системы

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27 октября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Пекине открылся пленум Центрального комитета КПК, где был представлен проект нового плана развития государства на ближайшие пять лет. Его главная особенность состоит в отсутствии показателей, которых должно достичь государство. Главный упор правительство пытается сделать на внутренние проблемы. Иностранные наблюдатели считают, что в ближайшее десятилетие Китай станет первой экономикой мира.



Нынешний пленум знаменателен тем, что Китай к 2020 году смог добиться увеличения доходов населения и искоренить крайнюю форму бедности. При этом китайское правительство не планирует закрывать государство от внешнего мира.



Bloomberg отмечает, что Китай является единственным государством, экономика которого продолжает расти даже в условиях мировой пандемии. Это удалось достичь благодаря жёстким эпидемиологическим мерам.

Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН отметил, что слово «план» в "Поднебесной" приобрело иной смысл по сравнению с советскими временами и эпохой Мао Цзэдуна. Современный план определяет лучшую форму развития государства. Он способствует оптимальному решению проблем. Из-за введённых Западом ограничений Китай намерен в новой пятилетке ускорить работы по импортозамещению в основных сферах, а также увеличить внутренний спрос.



