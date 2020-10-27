Кандидат в президенты Молдавии «цыкнул» на Россию

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27 октября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

1 ноября в Молдавии пройдут выборы президента, которые могут изменить историю не только страны, но и отколовшейся территории – Приднестровья. Кандидат в президенты Октавиан Цыку считает, что решение приднестровского вопроса можно доверить Румынии или Украине. Кишинёв не в состоянии решить данную проблему из-за отсутствия политического и дипломатического опыта ведения диалога с Россией. Москва имеет серьёзные рычаги влияния на данный регион, сообщил политик.



Цыку добавил, что Россия заинтересована в сохранении региона под своим контролем, и будет использовать население в качестве пушечного мяча. Чтобы избежать этого, нужно провести референдум.



Президент Приднестровья Вадим Красносельский ответил, что в регионе население ориентируется только на документ, принятый единогласно в 2000 году, признающий независимость территории с целью последующего вхождения в состав России.



Если на президентских выборах в Молдавии победит прозападный политик, то Приднестровье ожидают не лучшие времена. России придётся снова защищать регион, в котором проживают граждане нашей страны и миротворцы. Молдавские власти опасаются повторения белорусского сценария. По мнению премьер-министра РМ Иона Кику, в течение всего года в страну пребывают специалисты по цветным революциям. В таких условиях остаётся надеяться только на мудрость населения.



