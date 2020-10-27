Магия Хеллоуина: загадочные события в праздничную ночь

Аргументы Недели → В мире 13+

27 октября 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Авиталь Гимельфарб ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Хэллоуин – это, безусловно, один из самых магических праздников. В эту ночь стираются так называемые границы между мирами. Для России Хеллоуин - новый праздник, и поэтому он еще не успел обрасти особыми традициями, зато в Европе ежегодно люди наряжаются в костюмы, готовят угощения для духов и ставят священные огни в тыквах. Весь праздник создает довольно устрашающее настроение, возможно это совпадение, но в ночь с 31 октября на 1 ноября и вправду происходят самые курьезные ситуации.



Например, история, которая произошла ещё в 16 веке, но до сих пор не разгадана. В одной из деревень Шотландии накануне праздника одна овца отбилась от стада. Ее все долго искали, ведь считалось, что в эту мистическую ночь весь скот должен находиться в надёжно запертом месте, иначе животные умрут. Однако овечку так и не могли найти. Хозяева успокаивали себя тем, что они отдали таким образом «дань» нечистой силе, и теперь их не тронут. Но дело обстояло совсем иначе. Утром жителей, которые всю ночь праздновали Хеллоуин, разбудили ужасающие крики овцы. Сначала никто не мог понять, откуда именно они слышатся, но вскоре кто-то заметил, что та самая пропавшая овца стоит на крыше дома, невероятным образом удерживаясь на треугольной площадке.

Дом принадлежал одинокой слепой женщине, которая жила в отшельничестве. Никто не мог понять, как это случилось. Прошло время, и, казалось бы, все об этом забыли. Но ровно через год, в эту же магическую ночь, на крыше другого дома стояло уже несколько овец. Разница была только в том, что теперь все овцы были чёрного цвета и никому не принадлежали.

А уже в 20 веке, в 1967 году, в ночь Хеллоуина в Канаде и Нью-Джерси сообщали о 13 детских смертях. Детям дали отравленные яблоки. Однако до сих пор не смогли выяснить, откуда эти яблоки.

Такого же рода истории на Хеллоуин случались и в наше время. В 2011 году в Швейцарии на дискотеке в эту ночь произошёл пожар, в результате которого скончались 60 подростков, а около двухсот оказались в больнице с сильнейшими ожогами. Пожар получил статус самого страшного в истории страны.

Мистические события происходят очень часто в ночь с 31 октября на 1 ноября. Кто-то считает, что это лишь совпадения, а кто-то верит, что в эту ночь реальность истончается настолько, что два мира сливаются воедино.