Генерал Дроздов: военным самолетам ВВС Украины - от 30 до 52 лет
27 октября 2020, 07:55[ «Аргументы Недели» ]
За время независимости Украины Воздушные силы страны не получили ни одного военного самолета. Самые старые самолеты - военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация – Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска.
Такую информацию привел командующий Военно-воздушными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Дроздов. Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года.
По данным украинского генерала, военные летчики защищают воздушные границы Украины на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года. Дроздов заявил, что за время независимости Украины в армию не поставлено ни одного военного самолета
В интервью агентству "РБК-Украина" командующий ВВС подчеркнул, что парк авиационной техники нуждается в обновлении.
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