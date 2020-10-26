Молдавский премьер заявил, что стране вредят любые протесты

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26 октября 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что любые протесты «всегда очень сильно ударяют по стране».

Глава молдавского правительства вспомнил апрель 2009 года, когда произошло разрушение страны после победы на парламентских выборах компартии и массовых протестов оппозиции.

«Чем мы заплатили? В течение следующих 10 лет мы заплатили потерей аэропорта, украденным миллиардом, который украли так называемые проевропейские силы», – отметил Кику, добавив, что «никого с тех пор не удалось наказать».

Ранее сообщалось, что действующий президент Молдавии Игорь Додон в случае переизбрания пообещал оставить на посту премьер-министра Молдавии Иона Кику.