Украинский политик сообщил, что на местных выборах в бюллетень дописали фамилию Путина

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26 октября 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян рассказал, что один из избирателей на местных выборах дописал в бюллетень партию «Единая Россия» и фамилию президента РФ Владимира Путина.

«Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия"», - поделился депутат в Facebook.

В доказательство он опубликовал фотографию бюллетеня, где избиратель дописал десятую партию – «Единая Россия», нарисовал квадратик и проголосовал за Путина.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» терпит «катастрофическое» поражение на выборах.

Я впевнений, ви такого ще не бачили. У мене на дільниці голосують за Путіна і партію «Єдина Росія». Опубликовано Игорем Полуяном Воскресенье, 25 октября 2020 г.