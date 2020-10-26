Украинский политик сообщил, что на местных выборах в бюллетень дописали фамилию Путина
26 октября 2020, 14:52[ «Аргументы Недели» ]
Кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян рассказал, что один из избирателей на местных выборах дописал в бюллетень партию «Единая Россия» и фамилию президента РФ Владимира Путина.
«Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия"», - поделился депутат в Facebook.
В доказательство он опубликовал фотографию бюллетеня, где избиратель дописал десятую партию – «Единая Россия», нарисовал квадратик и проголосовал за Путина.
Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» терпит «катастрофическое» поражение на выборах.
Я впевнений, ви такого ще не бачили. У мене на дільниці голосують за Путіна і партію «Єдина Росія».
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