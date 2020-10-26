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Госдеп США подбирает специалиста в посольство в Черногории, чтобы противодействовать России

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Госдеп США подбирает специалиста в посольство в Черногории, чтобы противодействовать России
фото: pixabay.com

Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника в посольство в Черногории. Будущему советнику предстоит работать над укреплением принципа верховенства закона в Черногории, а также противодействовать «агрессивному вредоносному влиянию со стороны России».

В Госдепе считают, что Россия якобы стремится воспользоваться недостатками институциональных структур в Черногории, чтобы посеять конфликт и воспрепятствовать демократической консолидации в стране, - передаёт RT.

Бюро по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков Госдепартамента США поручит советнику способствовать продвижению судебной реформы, чтобы помочь Черногории ускорить процесс вступления в Евросоюз. Об этом говорится в документах ведомства.

Программа Госдепа, в рамках которой идёт поиск кандидата, предполагает наставничество и обучение прокуроров, судей, ключевых должностных лиц регулирующих органов и гражданского общества.

ИЧ

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