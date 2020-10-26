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Как Трамп отпраздновал Хэллоуин

, 13:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Как Трамп отпраздновал Хэллоуин
Чета Трампов отмечает Хэллоуин на фото globallookpress.com/ Yuri Gripas - Pool via CNP

Президент США и первая леди приняли сотни страшил и супергероев. Семейная чета Трампов встретила Хэллоуин. Появились фото с этого мероприятия.

Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли гостей на площадке. Соединенные Штаты отметили Хэллоуин. И главная семейная чета страны приняла участие в праздновании.

«Встреча детей с президентом и первой леди была короткой», — рассказывают очевидцы: «Маленькие гости махали в знак приветствия и произносили речи с безопасного расстояния. Чета Трампов приветствовала в ответ и сообщала гостям о том, что костюмы хороши».

Безопасное расстояние выдерживалось в целях безопасности. Дональд Трамп и его супруга Мелания недавно переболели коронавирусом. Они еще не успели оправиться от болезни.

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