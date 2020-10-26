В Колумбии убит лидер повстанцев

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26 октября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

колумбийские партизаны на скриншоте youtube-видео

Колумбийские спецслужбы ликвидировали командира местных партизан с позывным Уриэль. Об этом заявил президент страны Иван Дуке.

Вообще, его звали Андрес Фелипе Ванега Лондоно. Но в Колумбии командир партизан был больше известен под псевдонимом Уриэль. Власти обвиняли его в похищениях людей, убийствах правозащитников и силовиков, а также в вербовке несовершеннолетних. Силовые структуры отчитались высшему руководству о его ликвидации. И теперь президент Колумбии выступил с заявлением.

«Террорист Андрес Фелипе Ванегас Лондоно, который использовал псевдоним Уриэль, был убит», — заявил президент Колумбии: «Этот преступник был убит в ходе тщательной операции, проведенной совместно национальной армией Колумбии и Национальной полицией».

При предыдущем правительстве повстанцы начали мирные переговоры. Они были прерваны после взрыва автомобиля в Боготе. После этого Иван Дуке потребовал от партизан освобождения всех заложников.

Партизанское движение в Колумбии насчитывает около двух тысяч бойцов. Сейчас колумбийский лидер призывает их сдать оружие.