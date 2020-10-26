Спецназ освободил захваченный безбилетниками танкер

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26 октября 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Минобороны Великобритании

освобожденный танкер "Андромеда" на скриншоте youtube-видео

Семь человек были задержаны в ходе спецоперации. Спецназ освободил нефтяной танкер «Андромеда». Он был захвачен неизвестными. Теперь свободен.

Танкер был зарегистрирован в Либерии. Он бросил якорь у острова Уайт в проливе Ла-Манш. Там и была проведена спецоперация по освобождению судна. Оно было захвачено вооруженными людьми.

«Вооруженные силы установили контроль над судном, и семь человек были задержаны», — заявила пресс-служба министерства обороны Великобритании: «Полицейские расследования будут продолжены. Первоначальные сообщения подтверждают, что экипаж находится в безопасности и благополучии».

Судно направлялось в Саутгемптон, чтобы загрузиться бензином. В ходе следования танкер начал неуверенно лавировать. В районе острова Уайт экипаж подал сигнал о потере управления.

Спецоперация по освобождению танкера заняла около девяти минут. 22 члена экипажа не пострадали.

Пираты были задержаны. Известно, что они проникли на борт в Нигерии в качестве безбилетников. Команда обнаружила их присутствие. После этого возник конфликт. Моряки пытались запереть «морских зайцев» в каюте, но встретили отпор.