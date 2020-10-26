Кандидатура судьи Верховного Суда США может предопределить итоги президентских выборов

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26 октября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

На 26 октября в США назначено голосование по утверждению кандидатуры судьи Верховного Суда США. Сенат Конгресса должен утвердить на эту должность Эми Кони Барретт. Ранее её предложил на эту должность президент Дональд Трамп. Если республиканцы в сенате поддержат Барретт, то основная интрига президентских выборов будет разрешена.



Такое решение означает, что главе Белого Дома удалось объединить партию. Республиканцы получают превосходство по числу симпатизирующих членов высшей судебной инстанции. Ведь именно это ведомство принимает окончательное решение в случае оспаривания итогов выборов.



Конечно, в споре Байдена и Трампа суд не примет автоматически сторону последнего. Американские судьи будут руководствоваться в первую очередь буквой закона, а не политическими соображениями. Однако, если отставание Трампа от своего соперника по количеству голосов будет незначительным, наличие «своего человека» в суде для главы Белого Дома сыграет важную роль.



3 ноября предстоят ещё перевыборы 33 сенаторов. Если в их результате в Конгрессе будут преобладать демократы, то они могут пересмотреть назначение Барретт и провести судебную реформу. Кстати, не все республиканцы в Конгрессе выступают за кандидатуру Барретт. Многие политики не побоялись выразить свою позицию, отличную от большинства членов партии.



